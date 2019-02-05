الاعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح لغد الأربعاء

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري مع مصر، ليوم غد الأربعاء.

وقالت في بيان لها،"إن الحافلات المراد سفرها: المتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (1/31) وحافلة الجوازات المصرية + الحافلتان الأولى، والثانية (حتى الرقم 70) من الكشف الجديد". رابط الكشف الجديد: (هنا)

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وأكدت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.