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الاعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح لغد الأربعاء

05.02.2019 05:59 PM
الاعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح لغد الأربعاء

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري مع مصر، ليوم غد الأربعاء.

وقالت في بيان لها،"إن الحافلات المراد سفرها: المتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (1/31) وحافلة الجوازات المصرية + الحافلتان الأولى، والثانية (حتى الرقم 70) من الكشف الجديد".  رابط الكشف الجديد: (هنا)

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وأكدت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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