برعاية Ooredoo.. هلال القدس يفوزعلى النصر العماني بمباراة الذهاب

القدس- وطن: ظفر نادي هلال القدس بالفوز على نظيره النصر العُماني بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والتي أقيمت على أرض ملعب فيصل الحسيني برعاية شركة Ooredoo فلسطين، والذي يمثل فيه فريق أسود العاصمة، فلسطين في هذه البطولة.

وشهدت المباراة أجواء حماسية، وأداء مميزًا من كلا الفريقين الذين قدما أفضل ما لديهما خلال هذه المبارة، ولم يشهد الشوط الأول من المباراة أي أهداف للفريقين، أما الشوط الثاني فكان لصالح نادي هلال القدس على حساب فريق النصر العماني لتنتهي المباراة بفوز هلال القدس.

وعلى هامش المباراة قال مدير عام الاتصالات التسويقية والمبيعات في شركة Ooredoo فلسطين، السيد شادي القواسمي: "إن رعاية Ooredoo لممثل فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي نابعة من وقوف الشركة بجانب الرياضة الفلسطينية والشباب الفلسطيني بشكل عام، واستمرارًا برعاية كرة القدم الفلسطينية التي شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، متأملين أن تتواصل الإنجازات التي تحققها الرياضة الفلسطينية في كافة المحافل".

وأضاف القواسمي: "إن فريق هلال القدس هو فريق مميز ويبذل جهده للتقدم والإرتقاء بمستوى كرة القدم الفلسطينية ضمن منظومة متكاملة من الأداء الفني والرياضي، وذلك ضمن السياق العام لاتحاد كرة القدم الفلسطيني الذي يعمل بشكل متواصل لدفع عجلة كرة القدم الفلسطينية نحو الأمام في كافة المحافل".

وأشاد القواسمي بالأداء المتميز الذي قدمه الفريقان ضمن هذه المبارة، ورحب القواسمي بالضيوف نادي النصر العُماني، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المباريات بين فرقنا المحلية والفرق العربية والدولية، متمنيًا حظًا موفقًا للفريقين خلال لعبة الإياب والتي ستقام في عُمان.

ومن الجدير بالذكر أن Ooredoo هي راعي كرة القدم الفلسطينية للموسم الرابع على التوالي، وذلك من خلال تقديم الشركة الرعاية لكل من دوري القدس للمحترفين، ودوري الدرجة الممتازة، وكأس الشهيد أبو عمار، وكأس السوبر، وكأس فلسطين.

معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين (الوطنية موبايل سابقًا) هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات

والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.