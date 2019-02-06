الاحتلال يعتقل النائب السابق إبراهيم دحبور و4 شبان آخرين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، النائب السابق في المجلس التشريعي المنحل، إبراهيم محمد دحبور (53 عاماً) من منزله في بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين.

كما اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم وفتشت عدة منازل وتركت خرابا فيها وعرف منها: منزل قصي عماد عمار ومنزل رياض أبو حطب وابنه محمد.

واعتقل الاحتلال الشاب أحمد كتانة من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم. وسلمت الأسير المحرر مجاهد علي الشيخ تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت الشاب زيد رفيق العلامي (18 عاماً) وعمر صادم الصليبي (24 عاما ) وصادرت عدة مركباتٍ من بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

كما نصبت حاجزاً وفتشت المركبات عقب اقتحامها المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

وفي محافظة نابلس اعتقلت الشاب حبيب خالد سلمان (23 عاماً) من منزله في بلاطة البلد شرق نابلس.