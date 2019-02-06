تقرير يحذر من مكون خطير في "نوتيلا"

وطن: حذر تقرير حديث أن زيت النخيل المستخدم في معشوقة الأطفال شوكولاتة "نوتيلا" قد يسبب مرض السرطان، بحسب ما نقل موقع "ويب طب" عن هيئة سلامة الأغذية الأوروبية.

وقال التقرير، إن شركة فيريرو المصنعة لشوكولاتة نوتيلا تستخدم زيت النخيل "زيت لب النخيل"، لأنه أرخص أنواع الزيوت المتوافرة في الأسواق، فالتحول إلى أي نوع آخر أقل خطراً من الزيوت سيكلف الشركة ما يقارب 22 مليون دولار إضافي سنوياً.

وكشف التقرير، أن زيت النخيل، الذي يستخدم في صناعة نوتيلا هو المسؤول عن نعومة ملمسها وسيولة قوامها وزيادة مدة صلاحيتها بشكل كبير، لكنه يعالج في درجات حرارة تفوق الـ200 درجة مئوية، لإزالة لونه الأحمر ورائحته.

واشار التقرير، أن هذا ما يجعل مخاطر الزيت تزداد بأضعاف مضاعفة، فالتسخين على درجة حرارة عالية بهذا الشكل يتسبب في إفراز مواد ملوثة تسمى إسترات الحمض الدهني "جليسيديل" التي تتحول عند هضمها إلى مادة "الجليسيدول" التي قد تتسبب بحدوث الأورام السرطانية عند تناولها عن طريق الفم.

وبينما لم تنصح هيئة سلامة الأغذية الأوروبية الجمهور بالتوقف عن استهلاك شوكولاتة نوتيلا بشكل مباشر، قالت إن المزيد من الدراسات الأكثر عمقاً ضرورية تثبت أو تنفي سلامة استهلاكها.

من جهتها أطلقت شركة فيريرو حملة إعلانية متلفزة في محاولة منها لطمأنة الناس من مخاوفهم الناتجة عن انتشار تقرير هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، قائلة إن تغيير نوع الزيت المستخدم في صناعة نوتيلا سيفقدها ليونتها وقابليتها للفرد، كما سيضر بجودة المنتج ويرفع تكلفته.

وقال مدير المشتريات في نوتيلا فينشينزو تابيللا: "إن صناعة نوتيلا دون زيت النخيل، سينتج بديلاً غير حقيقي لها، وسيكون خطوة إلى الوراء."

وقد استفزت حملة شركة فيريرو العديد من ردود الفعل السياسية في إيطاليا، فقامت "حركة 5 نجوم" السياسية الإيطالية بمطالبة سلطة الدعاية الإيطالية بإيقاف حملة فيريرو وتغريمها لمحاولة تضليل الجمهور بما يتعلق بالمخاطر الصحية والبيئية.

وفيما يصعب على عشاق الشوكولاتة الأشهر التوقف عن تناولها، فإن السلامة دائماً هي الأولوية.

(سكاي نيوز)