ارتكب الاحتلال 36 منها..57 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين الشهر المنصرم

رام الله- وطن: شهد الشهر الاول من العام 2019 ارتفاعا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، علما ان معظم الشهور التي سبقته كانت شهدت معدلات مرتفعة، ما يشير الى استمرار في تصعيد الاعتداءات ضد الحريات الاعلامية، وخاصة من جانب الاحتلال الذي ارتكب القسم الاكبر من هذه الاعتداءات.

ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال شهر كانون ثاني 2019 الماضي، ما مجموعه 57 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 36 اعتداء منها فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 21 اعتداء، علما ان شهر كانون اول (الشهر الاخير من عام 2018) كان شهد 47 اعتداء ارتكب الاحتلال منها 32 اعتداء، وارتكبت جهات فلسطينية مختلف 15 اعتداء منها.



الانتهاكات الاسرائيلية:

ارتكبت قوات الاحتلال خلال شهر كانون ثاني 2019 ما مجموعه 36 اعتداء ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، وقع 22 اعتداء منها في الضفة الغربية والقدس و 14 اعتداء في قطاع غزة، تندرج الغالبية الساحقة منها ضمن الاعتداءات شديدة الخطورة على حياة الصحافيين/ات وقدرتهم على القيام بعملهم.

وتوزعت الاعتداءات الاسرائيلية على 15 اصابة جسدية بالرصاص المعدني والمطاطي وبقنابل الغاز التي اطلقت مباشرة على اجساد عدد من الصحافيين ما تسبب لبعضهم باصابات بليغة وخطيرة، واستخدام جنود الاحتلال ما مجموعه 11 صحافيا كدروع بشرية في حادثين منفصلين وقعا بالضفة، واعتقال اثنين من الصحافيين، اي اننا نتحدث عن 28 اعتداء بالغة الخطورة من مجمل الاعتداءات الاسرائيلية البالغة 36 اعتداء.

وشملت الاصابات الجسدية بالرصاص المطاطي والمعدني وبقنابل الغاز الصحافيين التالية اسماؤهم: بكر عبد الحق (عيار مطاطي في الساق) و محمد زعرب (قنبلة غاز في الصدر) واحمد الحلبي (مطاط في الرأس) تسبب له بجروح، ومحمد العربيد (قنبلة غاز في الفخذ) تسببت له بجروح، ومحمد تركمان (معدني في الساق، واخر اصاب الكمامة التي كان يضعها على رأسه)، وحسين كرسوع (قنبلة غاز في وجهه) اصابته اسفل العين وتسببت له بجرح تم تقطيبه 5 غرز في مستشفى العيون، وحسن فؤاد ابو صلاح (قنبلة غاز في الفك) تسببت له بنزيف وكسر في الفك السُفلي (منطقة الذقن)، وقد أُجريت له عملية جراحية لتركيب شريحة بلاتين في منطقة الذقن، وجعفر اشتية (قنبلة غاز في القدم)، ومحمد الخطيب (عيار معدني في الفخذ)، ومحمد ابو قادوس (قنبلة غاز في الساق)، ومحمد صقر (قنبلة غاز في القدم) تسببت له بكسور، واحمد غانم (قنبلة غاز في القدم)، وحسن الجدي (قنبلة غاز في عضلة الساق من الخلف)، ونضال ابو شربي واصيب عيارين مطاطيين، احدهما اصابه في جبينه والاخر اصاب الكاميرا وادى لتحطم اجزاء منها.

الانتهاكات الفلسطينية:

سجل خلال كانون ثاني 2019 ما مجموعه 21 اعتداء ضد الحريات الاعلامية ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذا الشهر، منها 12 انتهاكا وقعت في الضفة و 9 انتهاكات في قطاع غزة.

ومن ابرز الاعتداءات الفلسطينية التي سجلت هذا الشهر اقتحام مجموعة من المقنعين صباح يوم الجمعة 5/1/2019 مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني الرسمي في غزة، المؤلف من طابقين وتحطيم المعدات والاجهزة ومحتويات المقر حيث قدرت الخسائر الناجمة عن ذلك بنحو 169 الف دولار، واعتقال 7 صحافيين، (6 منهم اعتقلوا في الضفة والسابع اعتقل في غزة) لفترات متباينة وهم: زيد ابو عرة، ومحمد نوح هرش وحازم ناصر ومعتصم سقف الحيط ومحمد الفقيه، وطالب الاعلام حمزة خضر ومعتصم سقف الحيط الذي يعمل ايضا مراسلا لشبكة قدس الاخبارية، وجميعهم من الضفة، وصلاح ابو صلاح الذي اعتقله الامن الداخلي في غزة.

ولوحظ ان اجهزة الامن في قطاع غزة بدأت مؤخرا تلجأ لاساليب أُخرى في ملاحقتها للصحافيين كبديل عن عمليات الاعتقال، حيث تعمد لاخضاع بعض الصحافيين لعمليات استدعاء متتالية، تترافق مع احتجازهم في مراكز الامن لساعات طويلة كما حدث مع لؤي ناهض الغول، الذي تم استدعاءه واحتجازه لساعات طويلة ايام السادس والسابع والثامن من كانون ثاني 2019 الامر الذي تخلله الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه خلال ذلك حيث تم وضع كيس على رأسه في غرفة خاصة، وتم الاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والسياط على منطقة الكتفين والفخدين، بعد أن نزعوا عنه الجاكيت الشتوي، وقد شوهدت علامات على جسده جراء الضرب.