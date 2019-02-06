الجليل: رياح شديدة تقتلع الأشجار وتخلف خسائر مادية

وطن: تسببت الرياح الشديدة في منطقة الجليل، بأضرار جسيمة وخسائر مادية كبيرة، اليوم الأربعاء.

وشهدت المنطقة رياحا شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي طمرة، اقتلعت الرياح أشجار نخيل في الشارع الرئيس للمدينة، واقتلعت ألواح صفيح، وتسببت بأضرار جسيمة.

وتجاوزت سرعة بعض الهبات 50 كم/ ساعة في بعض الفترات خلال الايام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تزداد نسبة الغبار في الأجواء بسبب هذه الرياح الشرقية في مختلف المناطق.

(عرب48)