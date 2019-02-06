د. مرعي: 2018 عام النجاحات المتتالية وتحقيق الربحية لشركة Ooredoo فلسطين

وطن: أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية الأولية لعام 2018 محققةً في الربع الرابع من العام أرباحاً صافية للربع الثالث على التوالي، وأرباحاً صافية سنوية للمرة الأولى، في نقطة تحول مهمة في أداء الشركة، وذلك بعد عام مليءٍ بالإنجازات المتتالية تمثلت في التوسع الكبير والناجح في عمليات الشركة في قطاع غزة إضافةً إلى الانطلاقة الناجحة جداً لخدمات الجيل الثالث في الضفة. وأظهرت جميع المؤشرات الرئيسية لنتائج الشركة نمواً مميزاً في عام 2018، فقد ارتفعت قاعدة المشتركين بنسبة 27% عن عام 2017 لتصل إلى ما يقارب 1.3 مليون مشترك، كما وارتفعت إيرادات الشركة إلى 100.4 مليون دولار بزيادة مقدارها 17% عن العام الماضي، في حين وصلت قيمة الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) للعام 2018 إلى 26.4 مليون دولار، بنسبة زيادة 40% مقارنةً مع ذات الفترة عن العام الماضي، أما صافي الأرباح فوصلت في الربع الرابع من السنة إلى 0.5 مليون دولار، في حين نجحت الشركة بتحقيق ربحية إيجابية خلال العام ككل وصلت إلى 0.1 مليون دولار.

نجاحات متتالية تكللت بالنجاح

كان عام 2018 عاماً مليئًا بالمشاريع الناجحة والمتميزة للشركة، حيث اطلقت الشركة خدماتها التجارية في قطاع غزة بنجاح كبير نهاية عام 2017 محققةً نمواً كبيراً في عدد المشتركين والإيرادات من القطاع خلال العام 2018. كما وأطلقت الشركة بتميز خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى تكلل النجاحات بتوحيد العلامة التجارية مع شركتنا الام Ooredoo. وتعقيباً على ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي: " كان للعام 2018 النصيب الأكبر في تكليل النجاحات ونقل الشركة نحو الربحية المستدامة، بحيث شهد هذا العام نجاح إطلاق خدماتنا التجارية في قطاع غزة وإطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية، وتوحيد علامتنا التجارية مع شركتنا الأم مجموعة Ooredoo العالمية، الأمر الذي جاء بعد عملية تحول استراتيجي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية لتمضي بالشركة إلى طريق الربحية والنجاح".

وأوضح د. مرعي: "إن النتائج المالية تدل على المتانة الاقتصادية والمالية للشركة في السوق الفلسطيني وتبشر بالمستقبل المشرق الذي تشرف عليه الشركة، حيث أنها اليوم وأكثر من أي وقت سبق تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو الربحية المستدامة".

ثقة المشترك بتزايد مستمر

تعد شركة Ooredoo الشركة الأولى في قطاع الاتصالات المتنقلة في فلسطين من حيث رضا المشتركين وذلك بحسب دراسة عالمية دورية مستقلة. كما وأوضحت النتائج والإفصاحات نموًا بقاعدة المشتركين بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى ما يقارب مليون وثلاثمائة ألف مشترك. وفي هذا السياق وجه د. مرعي رسالة لمشتركي Ooredoo قائلًا: "إننا نعتز بثقة مشتركينا الكبيرة والتي تزداد يومًا بعد يوم، ولذلك نحن مستمرون بوضع المشترك أولاً من خلال تقديم أفضل الخدمات وابتكار أنسب الحملات والعروض لهم، تقديرًا منا لثقتهم واختيارهم Ooredoo لتلبية احتياجاتهم، ولا نخفي سرًا إن قلنا بأن شعارنا الأول هو "المشترك أولًا"، فنحن نجحنا بمشتركينا، وذلك كان مبنيًا على ثلاثة قواعد أساسية متينة، تمثلت أولاً ببناء أحدث شبكة وثانياً بالأسعار التنافسية الأفضل وثالثاً بخدمة الزبائن المميزة".

تحقيق الربحية

أضاف د. مرعي حول تحقيق Ooredoo للربحية: "إن الحملات والعروض التي قدمناها تقديرًا منا لمشتركينا، ورضاهم المتزايد، ونجاحاتنا المتتالية، أسفرت عن تحقيقنا للربحية هذا العام، الأمر الذي يعد نتاج عملية التحول الاستراتيجي التي قُدناها طيلة الفترة الماضية".

وأشاد د. مرعي بدور المستثمر المؤسس لشركة Ooredoo فلسطين، صندوق الإستثمار الفلسطيني، والمستثمر الأكبر مجموعة Ooredoo العالمية، حيث قال "أنهما لا يدخران جهداً لتقديم خلاصة خبراتهما للارتقاء بالشركة نحو الأفضل". ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت خلال العام 2018 بعملية الاكتتاب الثانوي العام والتي أدت لزيادة رأس المال لتبقى الشركة أكبر شركة مدرجة في بورصة فلسطين من حيث رأس المال المدفوع، والذي يبلغ قيمته 293 مليون دولار أمريكي وذلك تأكيدًا على المتانة المالية للشركة.

وختم د. مرعي "إننا في Ooredoo فلسطين نتطلع بكل أمل لضمان توفير خدمات الإنترنت عبر الموبايل في قطاع غزة الحبيب والتي بدورها ستساهم في إطلاق عنان الأفكار للشباب الغزي، كما أننا سنواصل الجهود للمطالبة بتطبيق خدمة تناقل الأرقام التي كنا قد طالبنا بها سابقًا وما زلنا نطالب بتطبيقها لينعم المشترك بالفائدة ويتمتع بأفضل الخدمات والعروض والحملات، ونتمنى أن يكون عام 2019 عامًا مليئًا بالنجاحات للقطاع الإقتصادي الفلسطيني".

معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين (الوطنية موبايل سابقًا) هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.