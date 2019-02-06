تعيين غسان نمر متحدثاً باسم وزارة الداخلية

رام الله- وطن: كلف رامي الحمدالله رئيس حكومة تصريف الأعمال، العميد غسان نمر ناطقاً باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ومنسقاً للجنة العلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله.

وشغل غسان النمر سابقا، منصب مدير عام العلاقات العامة والاعلام في الحرس الرئاسي، ويحمل شهادة دكتوراة في الإعلام حصل عليها من تونس، حيث سبق له أن عمل مدرسا في الجامعات التونسية والفلسطينية، وكان عميدا لكلية الإعلام في جامعة القدس أبو ديس لمدة ثلاث سنوات.