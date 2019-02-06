حماس: استشهاد الأسير بارود بسبب الإهمال الطبي جريمة بحق الإنسانية

وطن: أكدت حركة حماس مساء الأربعاء، أن استشهاد الأسير فارس بارود، يعكس حجم الإجرام الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تغريدة له على موقع "تويتر" : إن "استشهاد الأسير فارس بارود بسبب الإهمال الطبي جريمة بحق الإنسانية".

وأضاف القانوع: "مطلوب من المؤسسات الإنسانية والحقوقية الخروج عن صمتها إزاء ذلك وإعلان موقفها من انتهاك القوانين الدولية والإنسانية من قِبل الاحتلال".

يشار إلى أن الأسير فارس بارود استشهد مساء اليوم، داخل سجون الإحتلال، نتيجة الاهمال الطبي بحقه.