الهيئة العليا للاسرى تدعو للتحقيق في استشهاد الاسير بارود

وطن: دعت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين لتحرك سياسي رسمي على المستوى الدولي مسنودا بجهد شعبي محلي واسع لاسناد الاسرى في سجون الاحتلال، والعمل مع المؤسسات الحقوقية من اجل انقاذ حياة الاسرى،وطالبت بفتح تحقيق دولي فورا في ظروف استشهاد الاسير فارس بارود 51 عاما من مخم الشاطيء بقطاع غزة بعد ان مضى 28 عاما في سجون الاحتلال، واعلن نبأ استشهاده اليوم (الاربعاء) في سجن ريمون بعد تدهور حالته الصحية .

ووصف الهيئة في بيان صادر عنها مساء اليوم الشهيد بارود بضحية سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل دولة الاحتلال، واجهزتها المختلفة التي تتبادل الادوار حسب الاختصاص في التنكيل والقمع وسياسة الموت البطيء بحق الاسرى وهو ما يتطلب ارادة جدية من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لملاحقة ومعاقبة دولة الاحتلال على هذه الجريمة، والعمل بشكل فوري على لجم الانفلات الاجرامي والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ادارت السجون التي تريد ان تجعل من معاناة الاسرى اضافة نوعية جديدة لاسهم الاحزاب المتطرفة والعنصرية خلال الانتخابات القادمة .

وحذر البيان من انفجار وشيك قد يعم مختلف السجون والمعتقلات امام حالة الاستهتار بحياة الاسرى حيث يعاني اكثر من 1700 اسير مريض ظروفا اعتقالية بالغة القسوة ولا يتم تقديم العلاج اللازم لهم وفق ما كفلته القوانين الدولية من بينهم 27 اسيرا مريضا بالسرطان ومئات الاسرى الذين يعانون امراضا مزمنة او يعانوا من الاصابة او قطع الاطراف ناهيك عن امراض القلب، والفشل الكلوي وبحاجة للعلاج المتواصل وهو ما تعمل دولة الاحتلال بامعان على تجاهله بشكل رسمي وفاضح منتهكة بذلك ابسط القوانين والاعراف الدولية .

وجددت الهيئة المطالبة بفتح ملفات استشهاد اكثر من 112 اسيرا داخل السجون، وتقديم دعاوى قضائية لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الاسيرات والاسرى، واعلنت عزمها البدء بتحرك دولي مكثف وقريب على المستوى الدولي لفضح هذه الجرائم ، وعقد عدة لقاءات موسعة بمشاركة القوى والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة على كافة المستويات الشعبية في العالم من اطر واتحادات ومؤسسات غير حكومية لوضعها في صورة ما يجري من اعتداء سافر وهمجي على الاسرى وبضوء اخضر من المستوى السياسي في تل ابيب .