حركة المبادرة الوطنية تطالب بمحاكمة الاحتلال لارتكابه جرائم بحق الأسرى في سجن ريمون

رام الله- وطن: طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بضرورة سحب قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاكمتهم على ما يقترفونه بحق شعبنا الفلسطيني واسراه داخل سجونه ومعتقلاته، و التي كان آخرها استشهاد الأسير فارس بارود من مخيم الشاطئ نتيجة للاهمال الطبي المتعمد، والذي أمضى 31 عاما من مدة محكوميته مدى الحياة.

وأعربت حركة المبادرة الوطنية في بيان لها، وصل وطن الخميس، عن ادانتها الشديدة واستنكارها لسياسة الاهمال الطبي التي راح ضحيتها 85 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال دون أن يحاسب مرتكبوها أو يحاكموا.

وأكدت الحركة أن "سياسات القمع والتنكيل والاهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية وغيرها من الممارسات التعسفية بحق أسرانا البواسل ما هي إلا إمعان بمحاولة ممارسة القتل البطيء لهم وهذا ما تمارسه ما تسمى إدارة السجون الإسرائيلية غير آبهة بالمواثيق و الأعراف الدولية".

وشددت على "ضرورة الاستمرار بمختلف الفعاليات وتوسيع الحملات الشعبية والعالمية لفضح وتعرية جرائم الاحتلال وااجباره على رفع قبضته الغليظة عن أعناق اسرانا ومواصلة الجهود للدفاع عنهم ودعم صمودهم إلى حين إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".