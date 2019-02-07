الشخصيات المستقلة لوطن: غدا ستجتمع 5 فصائل في القاهرة لمناقشة كافة القضايا

رام الله- وطن: أكد عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة اشرف عكة لـوطن، أن مصر ستنظم غداً اجتماعاً خماسياً يضم ممثلين عن فتح وحماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وأوضح عكة أن الاجتماع سينقاش كافة القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، من ضمنها المصالحة والانتخابات والتهدئة مع الاحتلال وإجراءات الرئيس وغيرها.

وكانت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير، اجتمعت اليوم مع السفير المصري عصام عاشور في رام الله، لتعزيز الدور المصري والضغط نحو تنفيذ تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة خلال جولات الحوار الوطني منذ عام 2009 و 2011 حتى عام 2017.

وأوضح عكة أن السفير المصري أكد لقيادة التجمع استمرار الجهد المصري في المصالحة وتسهيل الدعم الإنساني لغزة وتسهيل الحركة على معبر رفح.

وقال عكة "اكدنا خلال اللقاء على ضرورة الدور المصري في الحوار بين الفصائل الفلسطينية، وطالبنا بتدخل مصري عاجل في قضية وقف الاحتلال البعثة الدولية في الخليل".

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أن أي حوار بين الفصائل الفلسطينية يجب أن يتم بانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، حيث لن يكون هناك أي جهد حقيقي ذات تأثير على أرض الواقع في موضوع المصالحة دون انعقاد الإطار القيادي.

من جهته، شكر رئيس وفد الشخصيات المستقلة المستشار سمير موسي مصر على دورها التاريخي مع كافة الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام الذي أضر بسمعة القضية الفلسطينية خلال العقد الماضي.

وأكد عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة الدكتور غازي مصلح، على أهمية الدور المصري في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة وتنفيذ نتائج مؤتمرات الإعمار السابقة في القاهرة وشرم الشيخ لرفع المعاناة عن سكان "الكرافانات" وأصحاب البيوت المدمرة والمصانع المهدمة وعلاج قضية انقطاع الكهرباء وتحقيق المصالحة، مشيرا لاستمرار تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في لقاءاته مع الجميع لحشد التعبئة الشعبية والعربية والغربية لإنهاء الانقسام.

وحذر عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة عيسي العملة على الوضع الكارثي بالضفة الغربية وخصوصاً بعد عدم تجديد البعثة الدولية في الخليل وطالب الجميع التدخل لتجديد مهمة البعثة الدولية.