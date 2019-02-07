28 حالة تعذيب وسوء معاملة في الضفة وغزة

رام الله – وطن: تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – ديوان المظالم، خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 28 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة ارتكبت بأياد فلسطينية، منها 15 شكوى في الضفة الغربية و13 شكوى في قطاع غزة.

وكانت الهيئة قد نشرت اليوم تقريرها الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات العامة في فلسطين.

وقال مدير عام الهيئة عمار الدويك لوطن إن "هناك زيادة في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على المستوى المحلي، خصوصا بعد التوتر الذي حدث على خلفية منع حركة حماس تنظيم مهرجان انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، وما تبع ذلك من حملات اعتقال متبادلة، رافقها تعذيب وسوء معاملة".

وأضاف الدويك أن اجراءات الوقاية من التعذيب ما زالت ضعيفة في الضفة وغزة، في وقت ما زال فيه التعذيب جريمة بدون عقاب في فلسطين.

وطالب مدير عام الهيئة المستقلة عبر وطن الى المسارعة في سن قانون منع التعذيب، وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه.

وكشف تقرير الهيئة عن مجموعة من الانتهاكات التي رصدت في كل من الضفة وغزة، حيث كان من بينها 28 توقيفا على ذمة المحافظ، و6 انتهاكات لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، و44 انتهاكا في الإجراءات القانونية السليمة، وانتهاكين في تنفيذ قرارات المحاكم، و 3 انتهاكات في التنقل والسفر.