فتح: وفدنا سيتوجه الى موسكو الأحد المقبل

رام الله- وطن: أعلنت حركة فتح، اليوم الخميس، أن وفدها سيغادر إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الاحد المقبل، بدعوة رسمية من موسكو، لإجراء حوار فلسطيني شامل بمشاركة الفصائل.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، إن وفد حركة فتح الذي سيتوجه إلى موسكو، مكون من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح.

يذكر أن حركة فتح وفصائل فلسطينية اخرى بما فيها حركة حماس تلقت دعوة من وزارة الخارجية الروسية لعقد حوار وطني مع الفصائل الفلسطينية في موسكو.

ومن المقرر إجراء الحوار في موسكو بتاريخ 14 فبراير الجاري، برعاية معهد الدراسات الشرقية الروسي التابع لوزارة الخارجية.

وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، قد قال إن لقاء ممثلي الفصائل الوطنية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو جرى تقديمه إلى الثاني عشر من الشهر الجاري بدلا من الثالث عشر لارتباط لافروف بقمة سوتشي.

وأضاف أن وفود معظم الفصائل الوطنية ستصل موسكو في العاشر من الشهر الجاري للمشاركة في الحوارات التي تستمر ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنّه يجرى استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية والادارية وشكل ومضمون هذه الحوارات،

واشار الى ان الجانب الروسي ما زال ينتظر القائمة النهائية من حركتي حماس والجهاد.

وأوضح نوفل أن هدف اللقاء مع الجانب الروسي هو محاولة لتقديم رؤية للمستقبل في ما الذي يمكن عمله وكيفية تجاوز محنة الانقسام.

وبين سفير فلسطين لدى روسيا في حديث للإذاعة الرسمية أن يومين من المباحثات ليست كفيلة باغلاق ملف المصالحة المتعثر وإنما هي رسالة لكل الفصائل بأن روسيا مستعدة ومستمرة ببذل الجهد لجمع الشمل الفلسطيني.