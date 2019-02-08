مظاهرة رافضة لسياسة الهدم في قلنسوة بالداخل

القدس- وطن: انطلقت عصر اليوم، الجمعة، مظاهرة حاشدة في مدينة قلنسوة، احتجاجا على سياسة هدم والتشريد التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينين، بدعوى "البناء غير المرخص".

ويشارك في المظاهرة المئات من أهالي مدينة قلنسوة والمنطقة، بحضور رئيس لجن المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مضر يونس، وعدد من نواب الكنيست.

وانطلقت المظاهرة من المدخل الشرقي لمدينة قلنسوة على أن تجوب الشارع الرئيسي، وصولا إلى منطقة البيوت المهددة بالهدم.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسة هدم البيوت، داعين كافة السكان الالتحام وراء القوى الوطنية للمشاركة في الخطوات الاحتجاجية.