الحكومة الجديدة.. بين الإعلان والتأجيل

وطن: يبدو أن التعقيدات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يراد لها ان تكون سياسية فصائلية، تتزايد وتتعاظم، وتدفع نحو تأجيل إعلان ميلاد الحكومة الجديدة، في ظل عزوف عدد من الفصائل عن المشاركة فيها، وعدم حسم جزء آخر لموقفه من المشاركة أو المقاطعة.

وتشير بعض المصادر إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في نيسان/ أبريل القادم، هي أحد أسباب التأجيل، وأن نتائج تلك الانتخابات ستلقي بظلالها على الاولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها، إلى جانب انتظار ما تفرزه نتائج الانتخابات الإسرائيلية، الأمر الذي سينعكس على الاولويات الفلسطينية والخيارات المستقبلية.

وأضافت المصادر المطلعة أن الحكومة المُقالة ستواصل تسيير الاعمال الى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة.

وكان وفد من حركة فتح أنهى الاسبوع الماضي المشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، من دون تحقيق تقدم يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية.

بدوره، نفى واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوطن، الأحاديث عن تأجيل تشكيل الحكومة، معتبرا أن لا صحة لذلك.

لكن المراقب لسير المشاورات التي تجريها حركة فتح مع الفصائل لتشكيل الحكومة، تتأكد لديه احتمالات التأجيل، في ظل اتجاهات العزوف والمقاطعة، او عدم حسم الموقف بشكل نهائي.

وأعلنت الجبهتان، الشعبية والديموقراطية، وحزب فدا، رفضهم المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية عن استمرار دراسة موقفيهما، والسعي من اجل التأثير في طبيعة الخطوات اللاحقة في معالجة الأزمة في الواقع الفلسطيني.

ويرى محللون أن الذهاب نحو تشكيل الحكومة في ظل عدم اجماع من فصائل منظمة التحرير، سيضعف موقفها وتحركاتها.

ووفق الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض فإن فكرة تأجيل تشكيل الحكومة حكيمة ومطلوبة الآن، لأن أي حكومة لا تحظى بإجماع فصائلي قد تؤجج الوضع القائم، وتتجه بالانقسام نحو الانفصال التام.

واعتبر عوض في حديث لوطن أن عدم إشراك أطراف أساسية في منظمة التحرير في الحكومة القادمة، هو نوع من التفرد، وسيضعف شرعية الحكومة، ويجعلها ذات لون واحد وهذا قد يربك الشارع الفلسطيني.

أما المحلل السياسي هاني المصري فكتب في مقال له نشر عبر وطن، أنه يمكن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة شخصية وازنة تختلف عن حكومات ما قبل حكومة الحمد الله وأفضل منها، وتضم كفاءات وطنية مشهود لها، تعمل من أجل مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام، ورفع العقوبات، وعدم اتخاذ عقوبات جديدة، لا أن تأتي لتعمقه وتحوله إلى انفصال. كما تعمل على توفير مقومات الصمود والتواجد الشعبي على أرض الوطن.

واعتبر المصري أن مقاطعة الجبهتين مع عدم دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة، واحتمال كبير لمقاطعة فدا والمبادرة وحزب الشعب، يعني أن الحكومة القادمة ستكون معزولة.

وأضاف "هناك سؤال كبير عن مدى شرعيتها، وبالتالي كيف يمكنها لها الإشراف على إجراء الانتخابات، وكيف يمكن مشاركة قطاع غزة كون التمثيل النسبي لا يحل هذه المسألة فالانتخابات لن تكون شرعية إذا لم يشارك الناخبون الغزيون فيها"؟

وطرح المصري تساؤلات في مقاله، حول شكل وبرنامج الحكومة القادمة، وكيف يمكنها مواجهة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية- الأمريكية، وما ادواتها في ذلك.(للمزيد اضغط هنا)

وكان أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي قال في مقال له نشرت عبر وطن، أمس، أن الحزب أبلغ حركة فتح بوضوح أمرين: الأول ان تشكيل حكومة فصائلية لقطع المسار الذي مثلته حكومة التوافق في العلاقة مع حماس والمصالحة، لا يشكل هدفا وحافزا لتشكيل هذه الحكومة.

والثاني أن موضوع الحكومة عموما يجب ان ينظر اليه في إطار البحث عن معالجة للازمة العامة وليس موضوعا منفردا.

وبين الصالحي في مقاله أن حكومة منظمة التحرير يحب ان تكون فقط محصلة قرار صريح وشامل بإعلان الدولة بديلا للسلطة بكل تبعاته التي تضمنتها قرارات الوطني والمركزي وهي عملية لم تحسم في التنفيذ بعد.(للمزيد اضغط هنا)

وختاما، فإن انتظار ما تفرزه نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ومؤتمر الولايات المتحدة الذي ستعقده في العاصمة البولندية وارسو، إلى جانب ما قد ينتج عن اجتماع الفصائل في موسكو، ستكون له تداعياته في حسم الموقف والتوقيت في إعلان شكل ومضمون الحكومة القادمة.