فتح: أي تطبيع عربي مع الاحتلال طعنة للقدس ولشعبنا ودماء شهدائه

رام الله- وطن: أكدت حركة فتح أن مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة أمريكية- اسرائيلية، لتمرير صفقة العار والترويج لأفكار لا يقبلها أو يتعاطى معها إلا كل خائن للقدس والأقصى والقيامة.

وشددت فتح في تصريح صحفي للمتحدث باسمها أسامة القواسمي، على أن أي لقاء عربي مع نتنياهو، أو أي تطبيع أيا كان شكله مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة طعنة للقدس ولشعبنا الفلسطيني وللدماء الفلسطينية النازفة، وهدية مجانية لتل أبيب، وتشجيع على احتلالها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر القواسمي أن أية محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، هي مجرد قفزة في الهواء، ومحاولة مكتوب عليها بالفشل المحتوم، وأن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث باسم شعبنا الفلسطيني هي منظمة التحرير، وأننا لم ولن نخول أحدا بالحديث باسمنا.

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية ذكر أن واشنطن دعت ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور المؤتمر حول الشرق الأوسط، الذي من المقرر عقده في العاصمة البولندية وارسو، يوم 12 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، قوله: "طلبنا من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لحضور هذا المؤتمر".

ويشارك في المؤتمر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ومن المقرّر أن يكشف خلاله جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب، عن جانب من الخطّة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البولندية من 12 إلى 14 شباط/ فبراير الجاري.