ليفني: نتنياهو الى السجن بعد رئاسة الحكومة

القدس- وطن: أكدت زعيمة حزب "كاديما" الإسرائيلي المعارض تسيفي ليفني، اليوم السبت، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيبقى محافظاً على السلطة ولن يتركها.

وأضافت ليفني في تصريح لها، أن نتنياهو سيبقى محافظاً على السلطة، لاعتقاده أن مغادرته لكرسي رئاسة الحكومة سيكون إلى السجن.

وبدوره قال بنيامين نتنياهو في تصريحات له، "لن أستقيل في حال استدعاني المدعي العام للإدلاء بشهادتي قبل الانتخابات".

ويواجه رئيس وزراء الاحتلال تهمة تلقي رشاوى، وقضايا فساد، حيث وجهت السلطات الإسرائيلية تهمة منح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات؛ في مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع "واللا" العبري الإخباري المملوك للشركة، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وستجرى انتخابات للكنيست في شهر إبريل/ نيسان القادم.