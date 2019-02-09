الشرطة لوطن: الشاب محمود هاني الذي وجد متوفياً في بيتونيا صباح اليوم تعرض لجريمة قتل

رام الله- وطن: أعلنت الشرطة، كشف ملابسات وفاة الشاب محمود هاني (23 عاماً) عثر عليه متوفياً بمنزل والده في بيتونيا غرب رام الله، صباح اليوم السبت.

وأكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـ وطن، أن شرطة رام الله وخلال 10 ساعات كشفت ملابسات جريمة قتل الشاب.

وأضاف أنه تم اعتقال اثنين مشتبه بهما بتنفيذ الجريمة.

وأكدت مصادر محلية لـوطن، أن الشاب محمود هاني من قرية الطيرة غرب رام الله.

يتبع..