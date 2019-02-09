مخطط لتجريف مئات الدونمات في سلفيت لمصلحة المستوطنات

سلفيت- وطن: كشف النقاب، اليوم السبت، عن مخطط لتجريف مئات الدونمات الزراعية في قرى وبلدات شمال غرب سلفيت لصالح التوسع الاستيطاني.

وسلم الارتباط الفلسطيني اليوم لبلدية كفل حارس، مخططا لإقامة خط لمياه الصرف الصحي، يمر من أراضي عدد من مواطني بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحجة إقامة خط مجار بطول 2.800 كليلو، وبعرض 8م حسب المخطط الإستيطاني.

وبحسب الباحث خالد معالي؛ فإن خط الصرف الصحي سيتسبب بتخريب مئات الدونمات من قرى وبلدات شمال غرب سلفيت، وسيتم قطع أشجار الزيتون وأشجار أخرى معمرة، وسيشوه الوديان والأراضي.

وعن القرى التي سيتسبب بتجريف أراضيها، أضاف معالي أنها قرى حارس وكفل حارس وقيري وديراستيا وبروقين وكفر الديك وسرطة وبديا والزواية ومسحة ستتعرض لتجريف أراضيها لمصلحة إقامة خط الصرف الصحي المنوي عمله.