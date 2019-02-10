بعد أرطغرل.. جيم أوتشان في مسلسل السلطان عبد الحميد

وطن: يعود الممثل التركي الشهير جيم أوتشان مجدداً من خلال مسلسل السلطان عبد الحميد لإحياء دور وشخصية "احمد جلال الدين باشا" وذلك بعد أشهر من انتهاء دوره البارز في مسلسل قيامة أرطغرل، والذي عرف فيه باسم علي يار وذلك وفقاً لما تناقلته الصحافة التركية.

وشارك أوتشان مؤخراً صورة له على حسابه الرسمي في إنستغرام وهو يمتطي حصاناً وعلق عليها: "إعلان للمتابعين الأعزاء، قادم من خلال شخصية رائعة ومسلسل أسطوري".

ومن المتوقع أن يساهم انضمام الممثل اوتشان إلى مسلسل السلطان عبد الحميد في إبراز دور جديد ومحوري قد يزيد من متابعة العمل الذي يشارك فيه أشهر رواد الدراما التركية، وأبرزهم الممثل بولنت اينال الذي يؤدي دور السلطان عبد الحميد.

ولا يزال مسلسل السلطان عبد الحميد الذي يعرض على قناة تي ار تي الأولى بنسخته الثالثة يحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً على المستوى المحلي في تركيا، والعديد من دول العالم وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

ويوثق المسلسل أبرز الأحداث في الأعوام الـ 13 الأخيرة (1896-1909) من حياة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني فضلًا عن الأحداث التي عاشتها الإمبراطورية العثمانية إبان حكمه خلال تلك السنوات.

وبالعودة إلى الممثل التركي جيم أوتشان فقد اشتهر من خلال أدائه لعدد من الأدوار الرئيسية في المسلسلات التاريخية والتي اكتسب من خلاهاً قاعدة جماهيرة عريضة.

ومن بين أبرز المسلسلات التي شارك فيها أوتشان ورصفت طريقه إلى الشهرة مسلسل فيلنتا، حيث شارك بدور علي السكين، وأيضاً مسلسل قيامة أرطغرل مؤخراً والذي مثل فيه شخصية "علي يار" سيد قبيلة تشافدار المقاتل والحكيم الذي ساند أرطغرل وكان أحد داعميه كما يروي المسلسل.

كما مثل أوتشان دوراً بارزاً في فيلم المجانين "ديليلار" والذي يحكي قصة مجموعة من الفرسان الأشداء في الدولة العثمانية خلال عهد السلطان محمد الفاتح حيث كانت توكل لهذه المجموعة مهام خاصة.

وجيم أوتشان من مواليد مدينة إسطنبول عام 1976، ودرس التمثيل قبل أن ينطلق إلى عالم السينما ويصبح واحداً من أبرز نجوم الدراما التاريخية.