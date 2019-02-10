كافاني يقود سان جيرمان لعبور بوردو في الدوري الفرنسي

وطن: قاد الأوروغوياني أدينسون كافاني المحترف في باريس سان جيرمان، السبت، فريقه لعبور ضيفه بوردو بهدف نظيف في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الفرنسي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 59 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بوردو عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

جاءت الدقائق الأولى حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث فشل كلاهما في الوصول إلى مرمى الآخر.

ومع حلول الدقيقة 42 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لسان جيرمان نفذها كافاني في المرمى مسجلًا الهدف الأول.

وفي الوقت الذي بحث فيه سان جيرمان عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو بوردو من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل لكن دون أن تتغير النتيجة، ليخرج فريق العاصمة الفرنسية فائزًا بالثلاث نقاط.