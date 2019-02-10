قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الاسير ارفاعية تمهيدا لهدمه

وطن: الخليل: داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير عرفات عطية سليمان ارفاعية (29 عاما) في مدينة الخليل وأخذت قياساته؛ تمهيدا لهدمه، بحجة ضلوعه في مقتل إحدى المستوطنات بمدينة القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون بالشتم والضرب والهتافات العنصرية على فريق حماية طلاب المدارس في شارع الشهداء وسط الخليل "التابع لتجمع شباب ضد الاستيطان".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استدعت اليوم الأحد، 3 مواطنين، بينهم سيدة، وأخذت مقاسات منزل أسير تمهيدا لهدمه في مدينة الخليل .

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منازل المواطنين، وسلمت المسن محمد الجعبة (85 عاما)، وكامل يعقوب الجعبري، والمواطنة ميسر موسى حسن الهيموني بلاغات لمراجعة مخابراتها.

يذكر ان الهيموني هي والدة شهيد وأسير محكوم مؤبدين وآخر مبعد لـقطاع غزة.