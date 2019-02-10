نتنياهو خلال جلسة "الكابينيت" يتعهد بتطبيق قانون سلب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى

القدس- وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن المجلس السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، يبحث الأسبوع المقبل، تنفيذ قانون سلب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: "قريبا ستنجز أعمال الطاقم الخاص لتنفيذ قانون خصم رواتب عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، ومن دون شك سيتم خصم المخصصات، حيث سيجتمع "الكابينيت" مطلع الأسبوع المقبل للمصادقة على الخطوات العملية لتنفيذ القانون".

وصادق الكنيست، في تموز/ يوليو 2018، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الجيش إلى "الكابينيت" تقريرا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.