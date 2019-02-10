حماس: مباحثاتنا مع مصر أفضت لتقدم بعدة ملفات إلا المصالحة

غزة- وطن: وصفت حركة حماس اللقاءات التي جمعتها بالقادة المصريين بالإيجابية، مؤكدة أن الحوارات تطرقت لكافة الملفات التي تخص الشأن الفلسطيني، نافية وجود اية تعقيدات في العلاقات المصرية مع الحركة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إن هناك تقدماً في الملفات المختلفة، إلا بملف المصالحة المتوقف.

وأضاف: "ملف المصالحة طرح وبقوة والحركة مع تطبيق ما تم الاتفاق عليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية للكل الفلسطيني تدير العملية الانتخابية العامة الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني".

وبشأن حوارات روسيا أكد أن وفد حركة حماس سيغادر اليوم إلى العاصمة الروسية، ويضم اعضاء المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق وحسام بدران مبينا ان الزيارة استجابة للدعوة الروسية التي وجهت للفصائل.

وفيما يتعلق بالتفاهمات مع الاحتلال، شدد الناطق باسم حماس على التزام فصائل المقاومة بتفاهمات مسيرات العودة التي يرعاها الجانب المصري ما التزم الاحتلال بها، مؤكداً أن الخيارات أمام الشعب مفتوحة وكل هذا يقدر بالمصلحة وبما يخدم أهداف المسيرات ولا يربك المسارات الأخرى.

وتابع قاسم: "استمرار جرائم الاحتلال والمماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه يدفع هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار للتفكير بتفعيل وسائل أخرى إلى جانب التظاهرات على الحدود، حيث أن الهيئة هي التي تدير وتقدّر كل مرحلة وما هو مهم لهذه المسيرات وما يحقق أهدافها وهي دائما في إطار تقدير موقف ميداني وسياسي للأوضاع".

وأشار إلى أن حماس بحثت مع مصر المساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية عن قطاع غزة، وموضوع معبر رفح واستمرار فتحه وإمكانية زيادة البضائع الواردة إلى غزة لتلبية العجز في البضائع التي يمنعها الاحتلال، منوهاً إلى وجود وعودات بتحسين هذا الجانب.