"عسل للتكنولوجيا" تشارك في مؤتمر الـ 100 عام لـ "الكاتيل لوسنت" العالمية



موناكو- وطن: شاركت شركة عسل للتكنولوجيا ومقرها مدينة روابي في فلسطين، بمؤتمر شركة "الكاتيل - لوسنت" (ALE) الفرنسية، الذي عقدته في الذكرى المئوية لتأسيسها في مدينة مونت كارلو عاصمة موناكو، ومثل "عسل للتكنولوجيا" خلال المؤتمر الشريك والمدير العام مراد طهبوب ومدير مشاريعها لدى "الكاتيل – لوسنت" المهندس عماد مصلح.

وعلى هامش المؤتمر، التقى المدير العام لشركة عسل للتكنولوجيا مراد طهبوب برئيس مجلس إدارة شركة "الكاتيل – لوسنت" جاك شين، على مأدبة عشاء ناقشا خلالها العلاقة بين "لوسنت تكنولوجيز" وفلسطين وأهمية توسيع أفق التعاون، ومدى أهمية التكنولوجيا في تطوير مختلف القطاعات في جميع الدول، كما تطرقا إلى قدرة الشباب الفلسطيني على الإبداع في هذا المجال المهم، والذي تظهر قدراته في وصوله إلى شركات عالمية والعمل معها، ودعا طهبوب شين إلى زيارة فلسطين هذا العام.

وقدّم المهندس مصلح عرضا عن أحد المشاريع التي تم تطويرها باستخدام برنامج الكاتيل المتطور "رينبو" في مدينة روابي الفلسطينية، أمام أكثر من 1,600 من الخبراء وممثلي الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا التي تبحث أساليب التواصل والتطوير التكنولوجية في قطاعات عدة كالتعليم، المواصلات، المدن الذكية والفنادق وغيرها من القطاعات التي باتت التطبيقات التكنولوجية ضرورية في تطوير أعمالها وتواصلها مع الجمهور بشكل يحقق أقصى فائدة ممكنة.

وبعد العرض اجتمع المدير العام لـ "عسل للتكنولوجيا" مراد طهبوب والمهندس مصلح، بعدد من الشركات العالمية المشاركة التي جذبتها فاعلية عمل برنامج "رينبو"، وتباحثا وإياهم حول إمكانية تطبيق البرنامج في أماكن أخرى في العالم، منها: جنوب أفريقيا، فرنسا والمكسيك وغيرها من الدول، تحت إشراف الخبراء الفلسطينيين من شركة "عسل للتكنولوجيا" وبالاستفادة من التجربة الفلسطينية في مدينة روابي، لاستخدامها في مجالات عديدة خاصة المدن الذكية، حيث أن هناك فرصة كون مدينة روابي التي سيتم تطبيق البرنامج فيها هي من أجدد المدن في العالم.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة "الكاتيل- لوسنت" الفرنسية ومقرها الرئيسي في باريس، توفر حلولا لمقدمي الخدمات والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، وتركز على الخدمات الثابتة، المتنقلة، وتكنولوجيا "بروتوكول الإنترنت"، الملكية الفكرية، التقنيات والبرمجيات حول العالم، ويعمل لدى شركة عسل للتكنولوجيا فريق يضم أكثر من 20 مهندس حاسوب ومبرمج فلسطيني، على تطوير عدة مشاريع وبرامج لـ "الكاتيل – لوسنت" لاستخدامها حول العالم.

ويشار إلى أن شركة عسل للتكنولوجيا وتعمل في مجال الخدمات البرمجية وهي أحد شركات مجموعة مسار العالمية، وتعتبر من أهم شركات البحث والتطوير "R&D" والخدمات المهنية في فلسطين، حيث تُشغّل أكثر من 350 مهندس حاسوب ومبرمجا من النخب الفلسطينية ذوي الخبرات الذين يعملون في مكاتب الشركة في كل من: روابي، غزة، الخليل ونابلس مع العشرات من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات الإقليمية والعالمية الشهيرة، أهمها: Microsoft, Mellanox, Nuvoton, Qualcomm, Intel, Alcatel، وسعت منذ تأسيسها إلى توفير حلول ممتازة ومتكاملة لعملائها في جميع أنحاء العالم، وتقدم سلسلة خدمات واسعة للشركات التي تسعى لتوسيع نطاق كفاءاتها من خلال توظيف مصادر خارجية.

(مونت كارلو)