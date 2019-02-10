القاضي العجلوني معلقاً لـوطن: بياننا موجه لتقارير الاعلام والمجتمع الفلسطيني شريك في تطوير القضاء

رام الله- وطن: قال نائب رئيس جمعية نادي القضاة، القاضي محمد العجلوني معلقاً على ما ورد في بيان نادي القضاة، خلال حديثه مع وطن، أن ما ورد في البيان موجه الى التقارير التي صدرت عن احدى وسائل الاعلام التي نكن لدورها الوطني كل احترام، وذلك بعيدا عن التعرض لها او لغيرها من وسائل الاعلام التي نقدر دورها الاعلامي والوطني، وبعيدا عن التعرض لشخوص معدي التقرير الذي رأى فيه نادي القضاة انه تقرير غير محايد ويعتريه مغالطات قانونية وواقعية.

ورداً على سؤال وطن ماذا يقصد البيان الذي تحدث عن وجود جهات إعلامية وفئوية وفردية تشن هجمة ممنهجة على السلطة القضائية، أكد القاضي العجلوني أنه يجب الانتباه جيدا الى الرسائل التي وجهها نادي القضاة من خلال بيانه، واهمها انه يعتبر المجتمع الفلسطيني على اختلاف اطيافه شريكا في تطوير القضاء الفلسطيني وان استقلال القضاء حق للناس قبل القضاة، وأن نادي القضاة يدعو المجتمع الفلسطيني للتحاور والنقاش حول الاشكاليات التي يعاني منها القضاء ومعرفة اسبابها ووضع الحلول لها، بعيدا عن استخدام الاصلاح كذريعة للسيطرة على القضاء، ولا شك اننا نرى في الاعلام الفلسطيني النزيه شريكا اساسيا وفاعلا في ذلك.

وكانت جمعية نادي القضاة الفلسطينين قد اصدرت بيانا، اليوم الاحد، وصل وطن نسخة عنه، قالت فيه ان هناك هجمة ممنهجة على السلطة القضائية من جهات اعلامية وجهات فئوية وفردية من اجل التأثير على العملية القصائية وتوجيهها تحقيقا لرغباتها ومآربها الخاصة التي التقت مع النيل من الجهاز القضائي واشاعة الشك والريبة بين جموع المواطنين حول نزاهة القضاء الفلسطيني وحياديته خدمة لاجندتها الشخصية، وان القائمين على هذه الحملة والحالمين بالعودة للقضاء لممارسة طغيانهم واستبدادهم لن ينالوا من القضاء مهما علا صوتهم عبر بعض وسائل الاعلام التي فقدت حياديتها واستقلالها بما نشر عنها من اخبار وتقاير منافية للحقيقة، وفتحت منبرها لمهاجمة القضاء ممن كانوا يمنعون وسائل الاعلام من الاتصال بالقضاء او القضاة لينادوا من خلالها بدعوات مشبوهة لاصلاح القضاء لا تخلو من الاغراض الشخصية والمصالح الضيقة الخاصة.

واضاف البيان "ان دعوات تطهير القضاء وتشكيل مجلس قضاء انتقالي النابعة من مصالح واجندات خاصة انما هي في حقيقتها دعوة لتقويض اركان دولة القانون التي ناضل الكل الفلسطيني لأجلها لان الهدف من الدعوة لتشكيل مجلس قضاء انتقالي هي للانقضاض على استقلال القضاء والهيمنة عليه من قبل ادعياء الاصلاح ، ولا يغيب عن كل حذق هدف مثل هذه الدعوات وأسبابها ومراميها. "

وطالبت جمعية نادي القضاة بعدم التدخل في القضاء، حفاظا على استقلاله وليكون قادرا على القيام بدوره في خدمة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة وصونها وتحقيق المصلحة العامة.

ورداً على البيان، قال المحامي داوود درعاوي لـ وطن إن بيان جمعية نادي القضاء الذي صدر اليوم لم يكن متوازنا أو موضوعيا من حيث ما احتواه من شخصنة ومساس بمن انتقد الأداء المؤسسي للسلطة القضائية من شخصيات وقامات مهنية أو من مؤسسات إعلامية لا سيما أن ما تم تناوله في الإعلام مؤخرا بشأن القضاء كان يستند لحقائق وأرقام ومستندات تتطلب الرد عليها بمثلها دون تهجم أو شخصنة.

واكد درعاوي أن حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة مكفولة بالقانون الأساسي والمؤسسات الإعلامية التي تناولت الشأن القضائي هي مؤسسات مهنية وعريقة ولا يجوز توجيه الاتهام لها فيما لم يرق للبعض من السادة القضاة.

واضاف "كان على نادي القضاة أن يكون متوازنا من حيث تقبل النقد لأن القضاء هو مرفق عام والإدارة القضائية وسوء الإدارة فيها غير محصنة من الانتقاد بل أن إعمال الرقابة الشعبية في هذا الإطار هي واجب أخلاقي ووطني من أجل إصلاح القضاء وأن هناك دعوات متعددة على المستوى الشعبي والمؤسساتي لإصلاح القضاء ومنها ما صدر عن المجلس الثوري لحركة فتح مؤخرا ولم يكن مشمولا ببيان نادي القضاة وهذا إختبار لموضوعية النادي".

واوضح " إن أسلوب شيطنة الآخر وشخصنة المواقف هو أسلوب مستهجن ولا ينم عن موضوعية ، فالموضوعية تتطلب رد الحجة والدليل بمثله وأكثر من ذلك هناك فرق شاسع بين من يدافع عن قضية وبين يدافع عن شخصه وهنا يكون الإختبار الحقيقي لتضارب المصالح ".

وأكد "ان ما يحصل داخل الجهاز القضائي هو يعبر عن عمق الأزمة البنوية التي تعصف به وهي التي تنال من ثقة الجمهور بالقضاء وليس الإنتقادات التي توجه له على خلفية سوء الإدارة القضائية".

وتابع درعاوي "لا يمكن تجاهل أن الشعب هو مصدر السلطات وله حق الرقابة والإنتقاد في كل ما يهدد مظاهر العدالة أو يسيء استخدام السلطة العامة لمصالح شخصية أو تصفية الحسابات وبذات المضمون الوارد في بيان نادي القضاة".

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