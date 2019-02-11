الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين فيما اعتقلت عددا من الشبان واقتحمت منازل.

وأضافوا، أن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من الشبان عرف منهم: أحمد بشر، وعبد الله سعيد غبارية، كما فتشت منازل أخرى عرف منها منزل المواطن محمد الرزي.

كما انتشرت قوات الاحتلال في المخيم الجديد وداهمت عدة منازل واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في ساحة المخيم وقرب كازية النفاع.

نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من زياد كمال عويس، ورمزي حامد عويس.

رام الله

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت زاهد مطر الريماوي (34 عاما)، ومحمود ثلجي الريماوي (20 عاما)، وتيم عوض الريماوي (21 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، في قرية بيت ريما غرب رام الله.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان عقب عملية الاقتحام، اطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز دون أن ييلغ عن وقوع إصابات.

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