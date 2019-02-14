اعتقال 10 شبان وفتى ومصادرة اموال من منزل اسير

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان وفتية، وصادرت اموالا من منازل بعض الاسرى.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي حميدات والفتى يوسف الزبيدي (17 عاماً) من مخيم الجلزون شمال رام الله.

اضافة الى اعتقالها جبر إبراهيم جبر وسليمان صالح سعدة ومحمد عبد العال ووالده من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وصادرت مبلغًا ماليًا من منزل عائلة الأسير المحرر رشاد أحمد زعرور في القرية، وداهمت منزل الأسير جابر عبدة ووفتشته .

واندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية سردا شمال غرب رام الله.

كما اعتقل الاحتلال كلاً من: أمير سعيد هرشة، أمين خشان، ومحمد أبو سلطان وربيع جمال هرشة من بلدة قفين شمال طولكرم.

وداهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير بسّام عبد الرحمن أبو عكر وعاثت فيه خراباً في مخيم عايدة شمال بيت لحم. فيما اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.

وقي قلقيلية تم اعتقال الشاب محمود بيضة من منزله في بلدة جَيّوس. وجرى اقتحام ايضا لمدينة دورا جنوب غرب الخليل.