اليوم.. منخفض جوي بارد وأمطار متفرقة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً الى شديد البرودة ليلاً، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار في المناطق الوسطى والجنوبية والبحر مائج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر مائج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية تشتد خلال ساعات الليل، وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق بحيث تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .

ويوم السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال ايام تأثير المنخفض من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.