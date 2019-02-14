"آبل" تطلق خدمة جديدة الشهر المقبل

وطن: كشف تقرير إخباري عن أن شركة آبل تعتزم أواخر شهر آذار/مارس المقبل عقد حدث خاص للإعلان عن خدمة الاشتراك الإخبارية المدفوعة "آبل نيوز" Apple News، ولكن هناك مشكلة أخرى لا تزال تواجهها.

وأفاد موقع "بزفيد" BuzzFeed بأن عملاق التقنية الأميركية تعتزم في 25 آذار/مارس 2019 عقد حدث للإعلان عن خدمتها الإخبارية، كما سيركز الحدث على قطاع الخدمات من آبل، وهو القطاع الذي أصبحت الشركة تعول عليه كثيرًا بعد تراجع مبيعات هواتف آيفون.

ولأن الحدث سيركز على قطاع الخدمات، فمن غير المرجح أن تُعلن آبل عن أي جهاز جديد، مثل "آيباد ميني" iPad Mini كما كان يُشاع، ولا سماعة الأذن "أير بودز" AirPods، ولا حتى الشاحن "أير باور" AirPower.

يُشار إلى أنه على مدى السنوات الماضية كانت آبل تكرس حدثها السنوي في شهر آذار/مارس للإعلان عن حواسب آيباد جديدة، لذا سيكون من المستغرب لهذا العام ألا تعلن عن أي جهاز جديد.

وبالتزامن مع تقرير "بزفيد"، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن العديد من وسائل الإعلام لا تزال تقاوم خطط آبل للحفاظ على نحو نصف إيراداتها من خدمتها الإخبارية القادمة.

وبحسب الصحيفة، فقد قال ممثلو شركة آبل لوسائل الإعلام إن خدمة الاشتراك يمكن تسعيرها بنحو عشرة دولارات في الشهر، لكن السعر النهائي قد يتغير.

ومن المستغرب أن تطالب آبل بأخذ نصف عائدات الخدمة الإخبارية، مع أنها تفرض على مطوري التطبيقات رسوم معاملات تبلغ 30% من العائدات الإجمالية للتطبيقات التي تُباع على متجري آيتونز أو آب ستور.

يُشار إلى أن آبل قد زادت من تركيزها على قطاع الخدمات لتخفيف أي ضربات من سوق الهواتف الذكية المتباطئ. ففي الربع المنتهي في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلغ هامش الربح الإجمالي للخدمات 63%، مقارنةً بـ 58.3% قبل عام.