لماذا يجب عليك تناول السبانخ يوميا؟
وطن: أشارت الرابطة الألمانية للتغذية إلى أن السبانخ تعد واحدة من أكثر الخضراوات المفيدة للصحة، نظرا لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.
وفيما يلي بعض الأسباب التي تدعو لتناول السبانخ يوميا:
تعزيز الصحة العامة
على الرغم من المبالغة بعض الشيء في تقييم كمية الحديد في السبانخ، فإنها تمد الجسم بالفعل بكمية أكبر مقارنة بالخضراوات الأخرى، وعند تناول السبانخ يوميا فإن الجسم سيحصل على كمية كبيرة بالفعل من الحديد، كما أنها تمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (ج) وفيتامين (أ) للحفاظ على العينين والمغنيسيوم لتنظيم ضغط الدم.
منح الجسم المزيد من القوة
يعمل البوتاسيوم الموجود في السبانخ على تقوية العضلات، كما أن النترات تغذي خلايا العضلات وتجعلنا أقوى.
إنقاص الوزن
السبانخ تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، وبالتالي فإنها من الخضراوات المثالية لإنقاص الوزن.