لماذا يجب عليك تناول السبانخ يوميا؟

وطن: أشارت الرابطة الألمانية للتغذية إلى أن ‫السبانخ تعد واحدة من أكثر الخضراوات المفيدة للصحة، نظرا لأنها تحتوي ‫على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

وفيما يلي بعض الأسباب ‫التي تدعو لتناول السبانخ يوميا:

‫تعزيز الصحة العامة

‫على الرغم من المبالغة بعض الشيء في تقييم كمية الحديد في السبانخ، فإنها تمد الجسم بالفعل بكمية أكبر مقارنة بالخضراوات الأخرى، وعند تناول ‫السبانخ يوميا فإن الجسم سيحصل على كمية كبيرة بالفعل من الحديد، كما ‫أنها تمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (ج) وفيتامين (أ) للحفاظ على العينين والمغنيسيوم لتنظيم ضغط ‫الدم.

‫منح الجسم المزيد من القوة

‫يعمل البوتاسيوم الموجود في السبانخ على تقوية ‫العضلات، كما أن النترات تغذي خلايا العضلات وتجعلنا أقوى.

إنقاص الوزن

السبانخ تحتوي على القليل من ‫السعرات الحرارية، وبالتالي فإنها من الخضراوات المثالية لإنقاص الوزن.