السلطة الفلسطيينة رفضت عرضا إسرائيليا لسكة حديد تربطها بعواصم عربية

وطن: رفضت السلطة الفلسطينية، عرضا إسرائيليا، للمشاركة في سكة حديد، تربط فلسطين، وإسرائيل بعدد من العواصم العربية.

وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، المخولة بالتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، حسين الشيخ، في تغريدة على توتير، الجمعة، إن "إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا ومنها إلى العديد من العواصم العربية ورفضنا ذلك رفضا قاطعا".

وأضاف الشيخ: "لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال".

وتابع في تدوينته "كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية الأوطان".

في وقت سابق من العام 2018، كشفت صحيفة إسرائيلية عن تفاصيل المشروع الذي يهدف إلى ربط إسرائيل مع العديد من الدول العربية والخليجية، عبر إقامة خط سكة حديد أطلق عليه "قطار السلام".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن "رؤية وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن قطار يربط الموانئ البحرية الإسرائيلية بالحدود الأردنية، وصولا إلى العراق والسعودية، تحصّل على اعتماد مالي من قبل الحكومة في موازنة 2019، بقيمة 15 مليون شيكل وذلك للشروع في وضع المخططات الأولية للمشروع".

وأكدت أن "مشروع قطارات الشحن من شأنه أن يقلل حركة الشاحنات على الطرق الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تحسين السلامة وحركة المرور"، موضحة أن "خطة وزير المواصلات الطموحة تهدف إلى تمديد خطوط السكك الحديدية، وربط "قطار المرج" بالمعبر الحدودي مع الأردن، وذلك ضمن مخطط إسرائيلي لربط دول عربية عن طريق الأردن بميناء حيفا".

وأضافت: "من المقرر أن تنقل القطارات المسافرين والبضائع بين ساحل البحر الأبيض المتوسط، (ميناء حيفا) إلى الأردن، وفي حالة التفاؤل الأكبر، عبر وجود اتفاق سلام، يمكن الوصول إلى العراق والمملكة العربية السعودية أيضا".

عربي 21