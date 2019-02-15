ترامب: سأوقع على قانون حالة الطوارئ الوطنية

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الجمعة" إنه سوف يوقع إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك.

وأضاف في كلمة له في البيت الأبيض، نريد تحقيق الأمن على حدودنا الجنوبية، وسنواجه التحديات الأمنية هناك.

ووافق مجلس النواب الأميركي، "الجمعة"، على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.

ويشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأميركية المكسيكية، لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترامب وقدره 5.7 مليار دولار.

البيان