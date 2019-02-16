خال الشهيدة سماح مبارك لـوطن: الاثنين جلسة لمحكمة الاحتلال للبت بقرار تسليم جثمانها

رام الله- وطن: قال خال الشهيدة سماح مبارك، أن محكمة الاحتلال ستعقد بعد غد الاثنين جلسة للبت في قرار تسليم جثمانها لذويها.

واشار الى ان جلسة المحكمة هذه تأتي بعد التماس قدمه محامي مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، تمكن من خلاله بمنع الاحتلال من دفن الشهيدة في "مقابر الأرقام".

وكانت شرطة الاحتلال والجيش طالب بدفن سماح وجثماني شهيدين اخرين في ما يعرف بـ"مقابر الارقام"، لكن المحكمة رفضت، بحسب خال الشهيدة.

واستشهدت الفتاة سماح مبارك (16 عاما) نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وحتى تاريخ 31/1/2019 تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 37 شهيد.