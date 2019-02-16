بالفيديو: حمودة للالبان تسعى لاعلى مواصفات صحية للمنتجات الغذائية من خلال محاضرات للعاملين بالشركة

بيت لحم- وطن: في اطار سعي شركة حمودة لمنتجات الالبان والمواد الغذائية لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني من خلال منتجاتها المختلفة والتركيز على ان تكون هذه المنتجات باعلى المواصفات، عقدت الشركة ورشات عمل ومحاضرات حول اليات التعامل مع المواد الكيماوية من اجل الوصول الى منتجات ضمن بيئة امنة في المجال الميكروبي وفي اطار سعي الشركة بناء على علاقات استراتيجية لتطوير النظم المهنية.

وفي بداية الورشات والمحاضرات التي عقدت في مقر الشركة رحب فادي ابو حلوة المدير التنفيذي بالحضور وعلى راسهم ادارة وطواقم شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية الى جانب الترحيب بادارة وموظفي اقسام السلامة المهنية في شركة حمودة مشددا على ان عقد هذه الورشات ياتي في اطار استراتيجية وعمل الشركة للحفاظ على المستوى العالي الذي وصلت اليه الشركة في هذا المجال مما يعطي منتجات صحية سليمة للمواطن بمواصفات عالية مؤكدا على ان الشركة ترصد ميزانيات هي الاكبر والاعلى على مستوى الشركات الفلسطينية بهدف تقديم افضل المنتجات للمواطن الفلسطيني.

واشار ابو حلوة الى ان تعاون مجموعة حمودة للابان والمواد الغذائية مع شركة توب كلين جاء كونها من ابرز وافضل الشركات الفلسطينية العاملة في مجال المنظفات والمواد الكيماوية حيث يبذل الطرفان جهودا كبيرة للوصول لاعلى المواصفات في نظم السلامة العامة والحماية المهنية.

وقال اياد جرارعة المدير التنفيذي لشركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية احدى شركاء شركة حمودة لمنتجات الالبان والمواد الغذائية ان لقاءات ومحاضرات اليوم في شركة حمودة تاتي في اطار سعي الشركة بناء على علاقات استراتيجية تطوير النظم المهنية التي تطمح اليها حمودة حيث تسعى لرفع كفاءة العاملين فيها في هذا الاطار.

واشار جرارعة الى ان اهمية المحاضرات و ورشات العمل هذه تتمثل في انها تعزز التدريب على الجودة المرتبطة بالمنتج نفسه حيث تاتي في اطار عدة لقاءات ومحاضرات مع طواقم الشركة التي تسعى للوصول لاعلى المواصفات في نظم السلامة العامة والحماية المهنية.

واشار جرارعة الى ان الورشة تطرقت الى اربع محاور رئيسية اولها تعزيز وتطوير قواعد السلامة العامة والتعامل مع المنتجات الامنية كيماويا وثانيها تطوير المهارات اللازم امتلاكها من قبل الطواقم بالشركة اما البند الثالث فهو اطلاع الموظفين على اهم واخر انواع المنظفات والمعقمات المستخدمة في الصناعات الغذائية اما البند الرابع بالورشة فتناول اهم المشاكل التي تواجه صناعات الالبان

واكد مدير شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية ان هذه الورشات تعقد مع القطاعات بما يتناسب مع الشركاء الراغبين في تطوير وتعزيز حماية المنتجات لايصالها لاعلى مستويات الجودة بما يخدم المستهلك ويعزز حضور الشركة في هذا الاطار في السوق المحلي.

واكد جرارعة الى ان الورشة تهدف الى تحسين المنتج وتحسين السلامة الغذائية حيث تحرص حمودة على تعزيز حضورها في هذا الاطار رغبة منها في الوصول الى منتجات ضمن بيئة امنة في المجال الميكروبي مما يرفع من مهارة وارباح اي شركة انتاجية في هذا المجال موضحا ان شركته تطمح وتعمل كفريق واحد مع الشركاء للوصول الى منتج امن للمستهلك الفلسطيني.

بدورها قالت اماني قاسم فنية جودة في شركة حمودة للالبان والمنتجات الغذائية ان هذه الورشة تاتي ضمن خطط الشركة السنوية والتي تتضمن اعطاء دورات لرفع الكفاءة للعاملين فيها خصوصا في مجال السلامة العامة والحماية المهنية لضمان ان تكون منتجات الشركة ذات اعلى المواصفات في السوق الفلسطيني حرصا منها على سلامة المواطن اولا وتحقيق تميز يساهم بتطوير قدراتها على المنافسة.

واكدت قاسم انه من المهم ان يعرف الموظف طبيعة العمل الصحيحة موضحة ان اهم ما يميز الشركة هو انها تسعى لايصال المنتج سليم للمستهلك حيث تكون المنتجات بجودة عالية حيث تنعكس هذه الجودة على المواطن وعلى المصنع على حد سواء من حيث وصول هذا المنتج سليما للمواطن.

بدوره قال رئيس قسم انتاج اللبن في شركة حمودة حمزة عويسات ان هذه الدورة مهمة جدا لان التعقيم هو من الاساسيات التي تركز عليها ادارة الشركة وتعتبره من اهم الاساسيات في الشركة ومصانعها خصوصا في مجال منتجات الالبان والمواد الغذائية مشددا على ان هذه الدورات ترفع من مستوى العاملين وصولا لمنتج امن وسليم .

وشدد عويسات على ان ادارة الشركة نشيطة وحريصة في هذه الدورات التثقيفية كونها من اهم الاساسيات في العمل للمصنع مما يجعل منتجات منتجات متميزة وامنة.

"PNN"