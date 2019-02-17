اليوم.. "الكابينت" يصادق على استقطاع مئات ملايين الشواقل المخصصة للأسرى

رام الله- وطن: من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، "الكابينيت" يوم الأحد إنفاذ قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد أن تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بإنفاذ القانون، واتخاذ قرار بخصم قيمة الفاتورة من أموال الضرائب الفلسطينية.

وينص القانون المذكور على تقديم وزير الجيش تقريرًا سنويًا للكابينت بقيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، واتخاذ القرار بعدها بخصوص اقتطاع قيمتها من أموال الضرائب أو القيام بإجراء آخر.

وكانت نقلت القناة "20" عن نتنياهو قوله إنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنفاذ القانون نهاية الأسبوع الماضي على أن يتم إقرار تنفيذه اليوم خلال جلسة الكابينت.

وقال نتنياهو حينها: "سأجتمع بالكابينت الأحد المقبل، وسنمرر القرار المطلوب لخصم الأموال. هذه الأموال سيتم خصمها بدون أدنى شك".