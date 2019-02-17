اختيار رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك لعضوية مجلس "الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" في القدس

وطن: قرر مجلس الوزراء الأردني، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس بعضوية 18، شخصية بارزة في المدينة المقدسة، من ضمنها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، وذلك تقديرًا لدوره الكبير في المحافظة على عروبة القدس.

ويأتي ذلك بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ولتعزيز صمود المقدسيين والتفافهم حول المسجد الأقصى المبارك، وتطوير الحياة العملية والثقافية والحضارية في المدينة، وحماية المواقع التاريخية في المدينة، وفي البلدة القديمة على وجه الخصوص.

وعقد المجلس بتشكيلته الجديدة اجتماعه الأول يوم الخميس الماضي برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب، وبحضور المهندس عبدالله العبادي أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية ومنسق عمل المجلس مع الوزارة، و الدكتور وصفي الكيلاني المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك.

وناقش المجلس خطة استراتيجية أولية لواجهة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والأوقاف الاسلامية من انتهاكات تتصاعد وتيرتها، مؤكدين أن دعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات في المدينة هو الأساس في عمل المجلس.