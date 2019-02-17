الاحتلال يحرم الأسيرات من حقوقهن في التجمّع والخصوصية

رام الله- وطن: أفاد نادي الأسير، اليوم الأحد، بأن الأسيرات في سجون الاحتلال يعانين من ظروف تنكيلية يعشنها في سجن "الدامون".

وأوضح نادي الأسير عقب زيارة محاميه للأسيرات، أن الأسيرات اشتكين من عدّة سياسات تمارسها إدارة السجن بحقّهن وتحرمهن من أبسط حقوقهن اليومية، كحقهن في التجمّع لغرض أداء الصلاة جماعةً أو الدّراسة، إضافة إلى انتهاك خصوصيتهن بزرع الكاميرات في ساحات السجن، ما يضطر بعضهنّ إلى الالتزام باللباس الشرعي حتّى أثناء ممارسة الرياضة.

كما وتحرمهن من حقّهن بوجود مكتبة داخل السجن، رغم المطالبات المتكررة لذلك، إضافة إلى حرمانهنّ من ممارسة الأشغال الفنية اليدوية.

وأكّدت الأسيرات بأنهن يتعرّضن للتنكيل بهن خلال عملية النقل عبر عربة "البوسطة" إلى المحاكم أو المستشفيات، والتي تستغرق عملية النقل بها لساعات، ولفتنَ إلى أن قوّات "النحشون" قامت مؤخراً بشتم الأسيرة وفاء نعالوة والضغط على يديها بالقيود أثناء عملية نقلها للمحكمة.

يشار إلى أن (48) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون".