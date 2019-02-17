الحكم بالسجن 16 شهرًا وغرامة على الأسير طارق صبيحات

رام الله- وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية حكماً نهائياً بحق الأسير طارق صبحي نمر صبيحات(34عاماً) من سكان قرية رمانة، غرب مدينة جنين يقضي بالسجن الفعلي مدة 16 شهراً، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل.

واوضح مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال داهمت أرض زراعية تعود لعائلة صبيحات بالقرب من حاجز سالم العسكري قرب مدينة جنين، وذلك بتاريخ 9/2/2018، واعتقلت الشقيقين طارق وهاني صبيحات، واقتادتهم إلى داخل معسكر سالم للتحقيق.

وأضاف أن محكمة الاحتلال كانت أجَّلت محاكمة الأسير صبيحات أكثر من سبع مرات، قبل أن تصدر بحقه حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة 16 شهراً، أمضى منها حتى الآن 12 شهراً.