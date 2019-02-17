القبض على 3 أشخاص بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مليون شيكل في الخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على 3 أشخاص بعد قيامهم بإصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها مليون شيكل في مدينة الخليل .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة القضائية تتعلق بوجود عدد من المطلوبين داخل منزل في مدينة الخليل، على الفور وحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش هذا المنزل والقبض على المطلوبين .

وأضاف البيان بانه وخلال عملية التفتيش تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 3 أشخاص بداخل المنزل صادر بحقهم 20 أمر حبس بتهم إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها مليون شيكل، مع العلم بأن هؤلاء المطلوبين فارين من وجه العدالة منذ 3 سنوات .

هذا وأكد البيان إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة وإيداعهم مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم حسب الأصول .