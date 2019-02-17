الاحتلال يجرف أراضي في قرية دير نظام

رام الله- وطن: جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي في منطقة "الرجمان" على المدخل الشرقي لقرية دير نظام، شمال مدينة رام الله.

وقال منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صالح التميمي إن قوات الاحتلال ترافقها عدة آليات عسكرية وجرافات اقتحمت المنطقة المذكورة، وشرعت بتجريف أراض تعود ملكيتها للمواطنين أحمد التميمي، وعبد الحميد التميمي، وأحمد صالح الخطيب.

وأضاف ان الاحتلال يسعى الى توسيع مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح.