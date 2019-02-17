الاحتلال يخطر بإزالة خيمة سياحية شمال نابلس

نابلس- وطن: أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة خيمة مقامة في منطقة المسعودية الاثرية، الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين، والتي تستخدم لتقديم الخدمات السياحية للزوار.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمد جابر سالم، اخطارا يقضي بإزالة خيمة "حياة الريف" السياحية، في منطقة المسعودية، والعمل على ازالة البلاط من أرضيتها ومنعه من العمل في المنطقة.

يذكر أن منطقة المسعودية تعتبرا مقصدا للسياحية الفلسطينية الداخلية، وفيها محطة سكة قطار الحجاز ابان الحكم العثماني، التي تربط ما بين مدينة حيفا والأردن والسعودية.