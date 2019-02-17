تطبيق "القاهرة عمان موبايل": تنوع في الخيارات يعكس نظرة عصرية لتلبية توقعات واحتياجات العملاء

وطن: يعتبر تطبيق بنك القاهرة عمان الخاص بالهواتف الذكية، ويطلق عليه اسم"CAB Mobile Banking-القاهرة عمان موبايل" ، واحدا من أكثر الأدوات التقنية "الالكترونية" تطورا وتنوعا من حيث الخيارات التي يتيحها لعملاء البنك.

ويجسد التطبيق التزام البنك بتوفير أفضل البرامج والخدمات المصرفية الالكترونية، في إطار بيئة آمنة تعمل على مدار 24 ساعة/اليوم، بما يتناسب مع توقعات واحتياجات العملاء المختلفة والمتنامية.

ويتيح التطبيق الذي يعمل البنك عبر أذرعه المتخصصة على الارتقاء به باستمرار، لعملاء البنك ادارة ومراقبة حساباتهم بكل حرية وسهولة، علما أنه متاح مجانا ويمكن تحميله على مختلف الهواتف الذكية.

ومن أبرز المزايا المتاحة من خلال التطبيق الذي يجري تحديثه وتطويره على الدوام، خاصية تتيح لعملاء البنك من حملة بطاقات "ماستر كارد" الصادرة عن البنك، الاطلاع على أرصدتهم والحركات التي يقومون بها على البطاقة إضافة الى إمكانية إيقاف البطاقة بشكل فوري عند ضياع او سرقة البطاقة.

وقد أثرى البنك التطبيق الخاص به، سعيا منه للوصول إلى ما هو أكثر تميزا وراحة لعملائه، برزمة من الخدمات، تتضمن امكانية الاطلاع على أرصدة الحسابات، علاوة على الاطلاع على آخر 10 عمليات نفذت على كافة حسابات العملاء.

ولم تقتصر الأمور عند هذا الحد، بل تعدتها إلى اتاحة المجال لعملائه لتقديم طلبات الحصول على دفاتر شيكات، اضافة إلى تمكينهم من تحويل الأموال بين حساباتهم لدى البنك، علاوة على تحويلها إلى عملاء آخرين لديه.

وللهواة والراغبين بمعرفة أسعار العملات، فإن التطبيق يوفر أحدث البيانات حول أسعار شراء وبيع العملات الأكثر تداولا.

ولحرصه على التيسير على عملائه أينما تواجدوا، فإن التطبيق يتضمن أيضا خدمة تحديد وعرض موقع أقرب صراف آلي أو فرع لمكان العميل.

كما يشتمل التطبيق على رسم بياني (Pie Chart)، لتوضيح الحركات (دائنة/مدينة)، علاوة على أعلى درجات الأمان في تحويل الأموال، حيث يتم ارسال رسائل نصية (SMS) على هاتف العميل المحمول مع رمز خاص، ليتم ادخاله لتثبيت أمر التحويل.

تجدر الإشارة، إلى أنه بالإمكان الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التطبيق، عبر زيارة موقع البنك على الانترنت www.cab.ps، أو على "فيسبوك".