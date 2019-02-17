رئيس وزراء بولندا يلغي زيارته إلى دولة الاحتلال بسبب تصريحات نتنياهو ضد بلاده



وارسو- وطن: ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، زيارة لدولة الاحتلال كانت مقررة الأسبوع المقبل، لحضور قمة مجموعة فيسغراد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البولندية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، إن القرار يأتي بعد جدل أثارته تصريحات نسبتها وسائل إعلام اسرائيلية الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تناول فيها دور البولنديين في المحرقة النازية.

وكان نتنياهو قال خلال مؤتمر وارسو إن "البولنديين تعاونوا مع النازيين ولا أعلم عن أى شخص تمت مقاضاته عن مثل هذا القول".

واستدعت بولندا السفيرة الإسرائيلية يوم الجمعة، بعد اتهامات نتنياهو.