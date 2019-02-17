توفيا غرقاً في بحر الجزائر.. وصول جثماني الفلسطينيين أبو شرخ والمصري الى غزة

غزة- وطن: وصل مساء اليوم الأحد، جثمانا فلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، كانا قد توفيا غرقاً في بحر الجزائر في طريقهما للهجرة بقارب.

وأفادت مصادر محلية بوصول جثماني الفلسطينيين، منير أبو شرخ من غزة، وعبد الله محمد المصري من خانيونس جنوب القطاع عبر معبر رفح، وقد توفيا غرقاً قبل نحو أسبوعين بالجزائر.

وأعلن خفر السواحل الجزائري حينها عن غرق مركب يحمل 18 "مهاجرا غير شرعي"، قبالة سواحل مدينة أوران الجزائرية، ومصرع شخصين أجنبيين، وفقا للوكالة الرسمية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشابيّن الفلسطينيين من قطاع غزة، توفيا، غرقا في الجزائر، أثناء محاولتهما الهجرة إلى اسبانيا.