تقدر بنصف مليار شيكل.. الاحتلال يصادق على اقتطاع أموال الأسرى والشهداء من عائدات السلطة

القدس- وطن: قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال (المجلس الوزاري المصغر-الكبينيت) تنفيذ قانون تجميد أموال من عائدات السلطة الفلسطينية، الذي أقره الكنيست في يوليو 2018.

وجاء في قرار حكومة الاحتلال أن الأرقام التي قدمها وزراء الاحتلال إلى أنه في عام 2018، نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور إلى عوائل الأسرى والشهداء، لذلك تقرر تجميد مبلغ المال بما يعادل المبلغ من عائدات السلطة وقدرت قيمته بنصف مليار شيكل.

أصدر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير جيشه تعليماته إلى مؤسسة الجيش بفحص المزيد من المدفوعات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل الشهداء.