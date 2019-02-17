الخليل: الاحتلال يعتدي على المسن محمد اقنيبي في البلدة القديمة ويعتقل طفله

الخليل- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على مسن، واعتقلت طفله في البلدة القديمة في الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على سطح منزل المسن محمد صادق اقنيبي (65 عاماً) في البلدة القديمة وسط الخليل اقتحمت منزله، واعتقلوا طفله عامر (13 عاماً) عقب الاعتداء عليه وشتمه أثناء محاولته تخليص طفله، واقتادوا الطفل صوب مدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال الى معهد ديني لتخريج الحاخامات.