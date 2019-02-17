رداً على اقتطاعات الاحتلال.. نادي الأسير: لن نتنازل عن رعاية أسر الشهداء والأسرى وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

رام الله- وطن: قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن رعاية ذوي الشهداء والأسرى كان وما يزال حقاً كفلته الحركة الوطنية كجزء من الأعراف والقوانين التي أقرتها، مشدداً على أن الحركة الوطنية لم ولن تغير سياساتها اتجاه الأسرى ورعاية أُسرهم، ولن ترضخ لأي ضغوط من أي جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها مهما كانت التحديات.

جاء ذلك بعد وقت قصير من مصادقة "كابينيت" الاحتلال على اقتطاع مبلغ (502) مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، حيث تدعي حكومة الاحتلال إنها تعادل رواتب أُسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وقال فارس في بيان صحفي، إن قرار الاحتلال قرصنة مستحقات الأسرى والشهداء، يهدف إلى النيل من نضالات شعبنا وتضحياته، وعلى المجتمع الدولي تحمل تبعات القرار.

وأضاف فارس إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي هذه ليست بالجديدة فمن سرق الأرض وقتل وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، يلجأ اليوم إلى سرقة المال، في ظل استمرار حالة الصمت الدولية حيال ذلك.

وتابع فارس: إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال.