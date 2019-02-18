الداخل: إصابة 3 سيدات بإطلاق نار وطعن في الناصرة ودبورية

القدس- وطن: أُصيبت مساء اليوم الإثنين، 3 سيدات بإصابات متفاوتة عقب الاعتداء عليهن بجريمتي طعن وإطلاق نار في كل من الناصرة ودبورية.

ففي الناصرة، أُصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاماً، بجراح متوسطة، إثر تعرضها لإطلاق نارٍ أثناء تواجدها قرب أحد المخابز في المدينة.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان الذي تواجدت فيه السيدة، الإسعافات الأولية للمصابة، وتم نقلها إلى أحد مشافي الناصرة لاستكمال تلقي العلاج.

وعلم أن الإصابة التي تعرضت لها السيدة، طالت الأطراف، فيما علم أيضاً أن مطلق النار هو شخص مجهول الهوية.

وأصيبت سيدتان (24 و30 عامًا) في دبورية، إثر تعرضهما للطعن، مساء اليوم، بحسب ما أفادت مصادر طبيّة.

وذكرت الطواقم الطّبيّة أنها قدّمت الإسعافات الأولية لسيدتين، وُصِفت إصابة إحداهما بالمتوسطة، فيما وُصِفت إصابة الأخرى بالطفيفة.

وتمّ نقل المُصابتين بسيارة الإسعاف إلى مسشفى "هعيمك" في العفولة، لاستكمال تلقّي العلاج، بعد أن التقت سيارة الإسعاف على مفرق البلدة بمركبة خصوصية نقلت المصابتين.

وجاء في التفاصيل، أن السيدتين كانتا في سيارة على شارع "65" قرب دبورية، واعترض طريقهما شخص قام بالاعتداء عليهما بسكين.

وفرّ المُجرم من مكان الجريمة فور طعنه للسيدتين.